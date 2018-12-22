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الكويت تدعو رعاياها لمغادرة السودان حفاظا على سلامتهم

أخبار العالم العربي

الكويت تدعو رعاياها لمغادرة السودان حفاظا على سلامتهم
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
علم السودان
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دعت سفارة الكويت في السودان مواطنينها المتواجدين حاليا هناك إلى مغادرتها حفاظا على سلامتهم، مهيبة في الوقت ذاته بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن.

ولفتت السفارة في بيان صحفي، يوم السبت، إلى أنه على المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان حاليا التقيد بتعليمات الجهات الأمنية وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق المظاهرات.

وأشارت إلى أن عليهم أيضا اتخاذ الحيطة والحذر في كافة مدن السودان التي أعلن فيها حالة الطوارئ والامتثال لتعليمات الأمن والسلطات المعنية.

كما أهابت بالكويتيين المتواجدين هناك كذلك التواصل مع السفارة في حال الطوارئ والحاجة للمساعدة.

وضعت السفارة الكويتية في السودان رقم طوارئ لمواطنيها.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

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