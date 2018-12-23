كونتي يصل ليبيا ويلتقي السراج وحفتر

وصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر، قادما من طرابلس حيث التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وتأتي زيارة كونتي إلى ليبيا في إطار السعي لدفع الاتفاق المبرم في باليرمو في نوفمبر الماضي، والتأكد من وضع حد للأزمة الحالية في البلاد وإيجاد لغة تفاهم بين السراج وحفتر.

وفي وقت سابق، بحث رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة طرابلس، تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تناول الجانبان أثناء اللقاء الوضع السياسي الراهن لليبيا، وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي والأمني، وأبدى السراج تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين طرابلس وروما لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة.

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من جانبه، أكد كونتي على العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.

وعبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص حكومة بلاده على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته حكومة السراج.

وأجرى الجانبان محادثات تناولت عددا من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة، وكذلك ترتيب لقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.

المصدر: وكالات