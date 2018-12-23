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محمد صلاح بين متظاهري السترات الصفراء في بيروت

أخبار العالم العربي

محمد صلاح بين متظاهري السترات الصفراء في بيروت
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تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لافتة رفعها متظاهر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت كتب عليها "تعلموا التواضع من محمد صلاح".

وانتشرت الصورة تحت هاشتاغ #الله على أخلاقك يا فخر العرب#

 كما انتشرت صورة أخرى تحت عنوان الهاشتاغ نفسه # الله على أخلاقك يا فخر العرب# لشخص متظاهر في العاصمة اللبنانية بيروت شبيه باللاعب المصري محمد صلاح.

المصدر: "تويتر"

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