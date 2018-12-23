محمد صلاح بين متظاهري السترات الصفراء في بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8dz
تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لافتة رفعها متظاهر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت كتب عليها "تعلموا التواضع من محمد صلاح".
وانتشرت الصورة تحت هاشتاغ #الله على أخلاقك يا فخر العرب#
HAAHAHHAAHHAHAAHAAHAHAHHAHAHAHAHAAHAHHAHAHAHAAHAHAHHAHAHAHAHAHAAHHA pic.twitter.com/A9ahdJQsCQ— ﮼عُـمَـرْ (@OmarAOkde) 23 декабря 2018 г.
كما انتشرت صورة أخرى تحت عنوان الهاشتاغ نفسه # الله على أخلاقك يا فخر العرب# لشخص متظاهر في العاصمة اللبنانية بيروت شبيه باللاعب المصري محمد صلاح.
محمد صلاح نزل عالمظاهرة— hiba zinati (@hibazinati) 23 декабря 2018 г.
الله على اخلاقك يا فخر العرب pic.twitter.com/QIZrqIZgdN
المصدر: "تويتر"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)