محمد صلاح بين متظاهري السترات الصفراء في بيروت

تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لافتة رفعها متظاهر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت كتب عليها "تعلموا التواضع من محمد صلاح".

وانتشرت الصورة تحت هاشتاغ #الله على أخلاقك يا فخر العرب#

كما انتشرت صورة أخرى تحت عنوان الهاشتاغ نفسه # الله على أخلاقك يا فخر العرب# لشخص متظاهر في العاصمة اللبنانية بيروت شبيه باللاعب المصري محمد صلاح.

محمد صلاح نزل عالمظاهرة

الله على اخلاقك يا فخر العرب pic.twitter.com/QIZrqIZgdN — hiba zinati (@hibazinati) 23 декабря 2018 г.

المصدر: "تويتر"