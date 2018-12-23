 
مباشر

الأمن المصري يقتل 14 إرهابيا في العريش - (الصور)

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يقتل 14 إرهابيا في العريش - (الصور)
Reuters Handout
مدرعات تابعة للجيش المصري - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8do

قتلت قوات الأمن المصري 14 إرهابيا في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، عقب عملية مطاردة لأفراد جماعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وذكرت مصادر محلية، أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة".

وأضافت أنه وأثناء مداهمة قوات الأمن لتلك البؤرة، تبادل الجانبان إطلاق النار لبضع ساعات، وأسفر عن مقتل 8 من العناصر المسلحة.

وأشارت إلى أن مجموعة أخرى حاولت الفرار من مكان المواجهة، فقامت القوات بمطاردتهم، وتمكنت من قطع طريق الهروب، وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت عناصر المجموعة وعددهم 6 حتفهم.

وعثرت القوات الأمنية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة كانت بحوزة المجموعة الإرهابية.

المصدر: بوابة الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليونير البيتكوين يلقي بالأموال على الناس في الشارع