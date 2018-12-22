 
مباشر

سفير طهران لدى بريطانيا ينفي عقد لقاء أمريكي إيراني في لندن بشأن اليمن

أخبار العالم العربي

سفير طهران لدى بريطانيا ينفي عقد لقاء أمريكي إيراني في لندن بشأن اليمن
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8bu

نفى السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، عبر "تويتر"،عقد لقاء أمريكي إيراني في لندن بشأن اليمن، وفقا لمراسل قناة RT في طهران.

وقال السفير الإيراني في هذا الصدد في تغريدته: "هذا الخبر كذب وننفيه من جانبنا بشكل كامل".

ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة الجريدة الكويتية أن دبلوماسيين إيرانيين وأمريكيين التقوا سرا في لندن، وأن مباحثات اليمنيين في السويد كانت نتيجة ذلك اللقاء.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن "مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى" لم تفصح عن اسمه، أن لقاءات سرية جرت بين طهران وواشنطن في لندن دون أن تحدد تاريخها.

إقرأ المزيد
المتحدث باسم انصار الله الحوثية محمد عبد السلام (صورة أرشيفية)
الحوثيون يرحبون بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين إلى الحديدة
إقرأ المزيد
(صورة ارشيفية)
الولايات المتحدة تمدد مهلة إعفاء العراق من عقوباتها على إيران

وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أن الأوروبيين يدفعون باتجاه أن تتعامل إيران مع المجتمع الدولي بنفس الأسلوب للتوصل لحل للأزمة السورية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كانت مخصصة للحيوانات.. الدانمارك تنقل المهاجرين لجزيرة غير مأهولة