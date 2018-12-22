سفير طهران لدى بريطانيا ينفي عقد لقاء أمريكي إيراني في لندن بشأن اليمن

نفى السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بعيدي نجاد، عبر "تويتر"،عقد لقاء أمريكي إيراني في لندن بشأن اليمن، وفقا لمراسل قناة RT في طهران.

وقال السفير الإيراني في هذا الصدد في تغريدته: "هذا الخبر كذب وننفيه من جانبنا بشكل كامل".

ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة الجريدة الكويتية أن دبلوماسيين إيرانيين وأمريكيين التقوا سرا في لندن، وأن مباحثات اليمنيين في السويد كانت نتيجة ذلك اللقاء.

برخی رسانه ها خبری به نقل از روزنامه الجریده کویت نقل کرده اند که این روزنامه ادعا کرده است که برخی دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی به طور پنهانی در لندن دیدار کرده اند و مذاکرات یمنی‌ها در سوئد نتیجه این دیدارها بوده است. این خبر یک دروغ پردازی صرف میباشد و کاملا تکذیب میشود. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 22 декабря 2018 г.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن "مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى" لم تفصح عن اسمه، أن لقاءات سرية جرت بين طهران وواشنطن في لندن دون أن تحدد تاريخها.

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وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أن الأوروبيين يدفعون باتجاه أن تتعامل إيران مع المجتمع الدولي بنفس الأسلوب للتوصل لحل للأزمة السورية.

المصدر: RT + وكالات