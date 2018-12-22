الحوثيون يرحبون بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين إلى الحديدة

رحبت جماعة "أنصار الله" الحوثية بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين مدنيين إلى مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، واعتبرتها "خطوة مهمة"، للوصول إلى السلام.

وقال رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام مساء الجمعة: "إنها خطوة مهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار".

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن عبد السلام استنكاره لـ"الموقف الأمريكي الرافض لإدراج بند التحقيق في الانتهاكات المروعة التي طالت اليمنيين".

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وفي نفس السياق، أعلن مصدر أممي مطلع أن رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية باتريك كامايرت، قد وصل إلى مطار عدن اليوم السبت، في إطار تنفيذ قرار أممي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة ينص على نشر مراقبين دوليين في الحديدة.

المصدر: أ ف ب