المبعوث الأممي يصل صنعاء لوقف التصعيد حول الحديدة

وصل المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة صنعاء، في إطار مساعي المجتمع الدولي لاحتواء معركة الحديدة، التي تشنها قوات يمنية بإسناد من التحالف العربي.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكر مصدر دبلوماسي في صنعاء أنه من المقرر أن "يلتقي المبعوث الأممي خلال الزيارة قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني المشكلين في صنعاء، لإيقاف التصعيد في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد إعلان الجيش اليمني، يوم الأربعاء، عملية النصر الذهبي للسيطرة على ميناء الحديدة ومطارها".

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ومن المقرر أن ينقل غريفيث للحوثيين شروط التحالف العربي، الذي يعمل في اليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية لدعم قوات هادي، لوقف العملية العسكرية. ويطالب التحالف المقاتلين الحوثيين بالخروج من الميناء، مقابل إدارته من قبل الأمم المتحدة، وكذلك الانسحاب من مركز مدينة الحديدة.

ويتوقع أن يعرض المبعوث الأممي تلك الشروط على زعيم الحوثيين مباشرة، عبد الملك الحوثي، والذي سبق أن التقاه في زيارات سابقة، غير معلنة، وفقا للمصادر.

ولا توجد حتى الآن أي بوادر لقبول الحوثيين شروط التحالف بالانسحاب من الميناء ومركز المدينة من أجل تجنيبها القتال. ومساء الخميس، دعا زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أنصاره إلى الصمود، قائلا إن الحديدة "معركة رئيسية لهم".

ويحاول المجتمع الدولي أن يسبق الزمن ويوقف العملية العسكرية قبل وصولها إلى ميناء الحديدة، لكن التحالف العربي أعلن أن العملية العسكرية جاءت بطلب من الحكومة الشرعية، وأن أهدافها عسكرية وإنسانية.

المصدر: سبوتنيك + وكالات