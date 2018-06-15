المتحدث باسم الحوثيين: المبعوث الأممي لليمن غطاء لاستمرار الحرب

قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، يوم الجمعة، إن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث لم يعمل شيئا حتى الآن وهو غطاء لاستمرار الحرب ودوره لا يختلف عن سابقه.

وصرح محمد عبد السلام، قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي الذي سيزور صنعاء يوم السبت، بأنه إذا أراد غريفيث أن يذهب في مسار اسماعيل ولد الشيخ فهو يحكم على جولته ودوره بالفشل المحتوم.

وشدد المتحدث باسم الحوثيين بأن أي حديث يطرح في وسائل الإعلام عن مطالبات أو ضغوط هو غير صحيح وغير قابل للنقاش.

وبخصوص المواجهات مع قوات التحالف العربي قال محمد عبد السلام "إن العدو في معركة الساحل الغربي وعدوانه على اليمن وصل إلى طريق مسدود وسمعته الدولية في الحضيض ولم يحقق شيئا من أهدافه"، مضيفا أن التحالف يلجأ للاستعراضات الإعلامية والحرب النفسية في معركة الساحل لأنه تنقصه القيمة الأخلاقية والبعد الاجتماعي.

وأفاد في السياق بأن معركة الساحل معركة أمريكية بريطانية ولا يمكن لدول التحالف العربي أن تخوضها منفردة، مبينا أن البوارج الأمريكية والبريطانية والفرنسية موجودة في سواحل اليمن للقصف والطيران الحربي بمختلف أنواعه.

وشدد على أن المعركة في الساحل الغربي تختلف في ظروفها وطبيعتها عن معركة الجنوب، مشيرا إلى أن مسؤولية الوضع الإنساني يتحملها التحالف.

المصدر: RT