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على وقع احتجاجات السودان.. المنامة تؤكد تضامنها مع الخرطوم

أخبار العالم العربي

على وقع احتجاجات السودان.. المنامة تؤكد تضامنها مع الخرطوم
Reuters Hamad I Mohammed
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أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن البلاد ووقوفها إلى جانب السودان، معربة عن تقديرها الكبير للجهود الدؤوبة والمساعي الحثيثة للخرطوم بقيادة الرئيس عمر حسن البشير.

وقالت الخارجية البحرينية في البيان إن "البحرين تقدر الجهود المبذولة من السودان وقيادته من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية وتوفير كل سبل التقدم والرخاء والازدهار للشعب السوداني".

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وأضافت: "تشيد البحرين بالمواقف الأخوية الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الشديد على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والسلام في المنطقة، وبدورها المهم في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعا عن الحق ونصرة للأشقاء في الجمهورية اليمنية وتحقيقا للأمن في هذا البلد العربي الشقيق وتحقيق تطلعات أبنائه في التنمية والتقدم".

ويشهد السودان على مدى الأيام الماضية مظاهرات في العديد من المدن سقط فيها قتلى، وفرضت السلطات المحلية حظر التجوال في عدد من مناطق البلاد وعلقت الدراسة فيها.

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية

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