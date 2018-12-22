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قطر تعلن عن جاهزيتها لمساعدة السودان

أخبار العالم العربي

قطر تعلن عن جاهزيتها لمساعدة السودان
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أفاد مراسل RT في السودان، مساء السبت، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد وقوف بلاده وجاهزيتها لمساعدة السودان في تجاوز الظرف الطارئ.

ونقل مراسلنا عن الرئاسة السودانية قولها إن الرئيس المشير عمر حسن البشير تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للاطمئنان على الأوضاع في البلاد.

وأعلن الشيخ تميم خلال الاتصال وقوف بلاده مع السودان وجاهزيتها لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة.

وأضافت الرئاسة أن أمير قطر أكد حرصه على استقرار السودان وأمنه.

ومن جهته شكر الرئيس السوداني، أمير قطر على اتصاله واهتمامه بما يجري في البلاد وحرصه على استقرارها.

وأشارت الرئاسة السودانية إلى أن البشير أكد للشيخ تميم على هدوء الأوضاع في البلاد وسعي القيادة وحكومة الوفاق الوطني على معالجة أسباب الأزمة.

المصدر: RT + الرئاسة السودانية

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