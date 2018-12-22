وقفات صامتة في المغرب تأبينا لسائحتين قتلتا في جبال أطلس

نظمت في العاصمة المغربية الرباط وقفات صامتة، للتضامن مع أسر سائحتين أوروبيتين إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية ذبحتا في منطقة جبال أطلس الأسبوع الماضي.

ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاؤوا الشموع أمام مقر السفارة النرويجية، ومن ثم أمام السفارة الدنماركية، كما رفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين، وعبروا عن تعازيهم لأسرتي الضحيتين وتضامنهم معهما.

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وعثر الاثنين الماضي، على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين يولاند (28 عاما)، مذبوحتين في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال إفريقيا، ومقصد شهير لتسلق الجبال.

واعتقلت السلطات المغربية 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما، من مناطق بالقرب من مراكش، على ذمة تحقيق يتصل بمقتل السائحتين.

وقالت السلطات المغربية، إن "المشتبه بهم الأربعة بايعوا تنظيم داعش في تسجيل مصور الأسبوع الماضي".

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وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على 9 أشخاص آخرين في عدة مدن مغربية الجمعة، للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.

المصدر: رويترز