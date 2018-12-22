 
مباشر

وقفات صامتة في المغرب تأبينا لسائحتين قتلتا في جبال أطلس

أخبار العالم العربي

وقفات صامتة في المغرب تأبينا لسائحتين قتلتا في جبال أطلس
Reuters YOUSSEF BOUDLAL
وقفات صامتة تضامنية مع أسر الضحيتين الأوروبيتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8bo

نظمت في العاصمة المغربية الرباط وقفات صامتة، للتضامن مع أسر سائحتين أوروبيتين إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية ذبحتا في منطقة جبال أطلس الأسبوع الماضي.

ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاؤوا الشموع أمام مقر السفارة النرويجية، ومن ثم أمام السفارة الدنماركية، كما رفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين، وعبروا عن تعازيهم لأسرتي الضحيتين وتضامنهم معهما.

إقرأ المزيد
قوات الأمن الخاصة المغربية
العثور على جثتي امرأتين دنماركية ونروجية في المغرب

وعثر الاثنين الماضي، على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين يولاند (28 عاما)، مذبوحتين في منطقة معزولة على الطريق إلى قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال إفريقيا، ومقصد شهير لتسلق الجبال.

واعتقلت السلطات المغربية 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما، من مناطق بالقرب من مراكش، على ذمة تحقيق يتصل بمقتل السائحتين.

وقالت السلطات المغربية، إن "المشتبه بهم الأربعة بايعوا تنظيم داعش في تسجيل مصور الأسبوع الماضي".

إقرأ المزيد
المشتبه بهم في قتل السائحتين الأوروبيتين في المغرب
المدعي العام المغربي: المتهمون بقتل السائحتين الأوروبيتين بايعوا "داعش"

وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على 9 أشخاص آخرين في عدة مدن مغربية الجمعة، للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كانت مخصصة للحيوانات.. الدانمارك تنقل المهاجرين لجزيرة غير مأهولة