المدعي العام المغربي: المتهمون بقتل السائحتين الأوروبيتين بايعوا "داعش"

أكد الوكيل العام للملك المغربي (المدعي العام) صحة الفيديو الذي ظهر فيه 4 أشخاص يشتبه بأنهم قتلوا سائحتين أوروبيتين على أراضي المملكة، وهم يبايعون تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للوكيل العام، أن المشتبه بهم هددوا بشن هجمات في شريط الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتشير تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي إلى أن مقطع الفيديو المذكور تم تسجيله الأسبوع الماضي، أي قبل قتل السائحتين الأوروبيتين.

يذكر أن السلطات المغربية ألقت القبض على عدة أشخاص يشتبه بقتلهم السائحتين لويسا فيستراغر يسبرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارين أويلاند (28 عاما) من النرويج، اللتين تم العثور على جثتيهما يوم الاثنين في المنطقة الجبلية بالقرب من إمليل جنوبي مراكش وسط المغرب.

المصدر: رويترز