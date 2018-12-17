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العثور على جثتي امرأتين دنماركية ونروجية في المغرب

أخبار العالم العربي

العثور على جثتي امرأتين دنماركية ونروجية في المغرب
Reuters
قوات الأمن الخاصة المغربية
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، العثور عن جثتي امرأتين أحداهما دنماركية والأخرى نروجية، في قرية بجبال الأطلسي الكبير.

وقالت الداخلية في بيان إنه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما "آثار عنف" بسبب أداة قطع.

وأضاف أنه تم فتح التحقيق في "عمل إجرامي" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعثر على جثتي المرأتين في منطقة جبلية معزولة على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وتعتبر قرية إمليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال إفريقيا.

المصدر: أ ف ب

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