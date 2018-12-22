 
مباشر

رويترز: الأمن السوداني يوقف 14 من قادة المعارضة مع استمرار الاحتجاجات

أخبار العالم العربي

رويترز: الأمن السوداني يوقف 14 من قادة المعارضة مع استمرار الاحتجاجات
AFP ASHRAF SHAZLY
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8b9

أكد تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني أن السلطات الأمنية أوقفت 14 من قادة التحالف السبت، إثر استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية لليوم الرابع في عدة مدن.

ونقلت وكالة "رويترز عن صادق يوسف المتحدث باسم التحالف الذي يعد أحد تحالفين رئيسيين للمعارضة في البلاد، قوله إن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى (البالغ من العمر 85 عاما) من بين الموقوفين بعد اجتماع للمعارضة في العاصمة السودانية الخرطوم.

إقرأ المزيد
احتجاجات السودان
السودان.. السلطات الأمنية في الخرطوم توقف خلية تخريبية

وطالب يوسف بإطلاق سراح المعتقلين فورا قائلا إن إلقاء القبض عليهم محاولة من جانب السلطات لوقف التحركات في الشارع. وأضاف أن حالة أبو عيسى الصحية سيئة ونقل إلى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن الاتصال بمسؤولين للحصول على تعليق.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كانت مخصصة للحيوانات.. الدانمارك تنقل المهاجرين لجزيرة غير مأهولة