 
مباشر

السودان.. السلطات الأمنية في الخرطوم توقف خلية تخريبية

أخبار العالم العربي

السودان.. السلطات الأمنية في الخرطوم توقف خلية تخريبية
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8b0

أوقفت السلطات الأمنية يوم السبت، خلية تخريبية بولاية الخرطوم تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية على غرار ما حدث ببعض الولايات وتضم المجموعة الموقوفة كوادر حزبية معارضة.

إقرأ المزيد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
قطر تعلن عن جاهزيتها لمساعدة السودان

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن الخلية تعمل بتنسيق تام مع الحركات المسلحة وفق التوجيهات الصادرة لكوادر الحركات من قياداتها.

وقالت الوكالة إنه السلطات اتخذت اجراءات قانونية في مواجهة هذه الخلية التخريبية.

إلى ذلك، ناشدت السلطات الأمنية المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي عناصر تقوم بأعمال تخريبية أو تحرض في ذات الاتجاه لقطع الطريق أمام المحرضين حفاظا على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وشهدت السودان على مدى الأيام الماضية مظاهرات هادرة في العديد من المدن سقط فيها قتلى.

هذا وقد تم تعليق الدراسة في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى وفرض حالة الطوارئ في عدد من المدن والولايات.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. غضب وعنف في فرنسا، السترات الصفراء تصعّد مجددا