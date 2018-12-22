تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سوريا

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الجيش أرسل رتلا يضم عربات مدرعة ضمن تعزيزات عسكرية، وصل إلى ولاية كليس جنوبي البلاد، على الحدود مع سوريا.

وذكرت المصادر، أن الرتل أرسل من مختلف الثكنات العسكرية في البلاد، ووصل إلى قضاء "إلبيلي" بولاية كليس، مصحوبا بفرق من قوات الشرطة.

وأعلنت تركيا تأجيل عملية عسكرية كانت على وشك إطلاقها، موجهة ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي الفرات، في سوريا، فيما أبدت ترحيبا حذرا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من المنطقة.

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وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها في اسطنبول: "مكالمتي الهاتفية مع ترامب، واتصالات أجهزتنا الدبلوماسية والأمنية، فضلا عن التصريحات الأمريكية الأخيرة، دفعتنا إلى التريث لفترة".. "لكنها بالتأكيد لن تكون فترة مفتوحة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، سحب قوات بلاده من سوريا، والبالغة ألفي عسكري، مشددا على أن تنظيم داعش "هزم" في سوريا.

المصدر: وكالات