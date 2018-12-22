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انضمام عنترة بن شداد لاحتجاجات السودان (صورة)

متفرقات

انضمام عنترة بن شداد لاحتجاجات السودان (صورة)
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
احتجاجات في السودان
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لم تخل المظاهرات التي شهدها السودان في الأيام الماضية من مواقف طريفة وصور علق عليها النشطاء والمغردون تارة، بسخرية وأخرى بجدية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة رجل سوداني يحمل رمحا بيده أثناء الاحتجاجات.

وعلق المغردون قائلين إن عنترة وأخاه المرحوم شيبوب، عادا للمشاركة في الاحتجاجات، فيما كتب آخرون أن عنترة بن شداد انضم إلى متظاهري السودان.

وشهدت عدة مناطق في السودان منذ يوم الجمعة، احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، تجددت بعد هدوء أعقبته تظاهرات أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ في مناطق من البلاد.

المصدر: تويتر + وكالات

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