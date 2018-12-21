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"بستان دمشق" يزهر من جديد في الغوطة الشرقية

أخبار العالم العربي

SANA
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يعمد أهالي قرى الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى إعادة تشجير أراضيهم بعد تعرضها للحرق والتخريب خلال القتال بين قوات الجيش السوري وعناصر الزمر الإرهابية هناك حتى تطهيرها منهم.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن أهالي قرية الخامسية في عمق الغوطة الشرقية إصرارهم على تشجير أراضيهم وغرس مختلف المنتجات الزراعية.

ويتمتع مزارعو الغوطة بباع من الخبرة المتوارثة ومهارة عالية بالزراعة واستثمار الأراضي، حيث كانت قرى الغوطة الشرقية قبل الحرب بستانا ومزرعة تطعم دمشق بملايينها وتزيّن أسواقها بمختلف أنواع الخضار والفواكه.

المصدر: "سانا"

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