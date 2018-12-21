الأكراد يطالبون بفرض حظر جوي في شمال سوريا

أعلنت القيادة الكردية في شمال سوريا أنها تعوّل على فرنسا للعب دور أكبر في سوريا على خلفية قرار واشنطن سحب قواتها من البلاد، وطالبت باريس بالمساعدة في فرض حظر جوي في المنطقة.

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جاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي أجراه اليوم في باريس رياض درار، الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعوم أمريكيا، وإلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس.

وقال رياض درار: "نأمل أن تلعب فرنسا دورا أكبر في سوريا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا"، وفقا لوكالة "رويترز".

بدورها أكدت إلهام أحمد أن المسلحين الأكراد لن يتمكنوا من الاستمرار في احتجاز أسرى "داعش" لديهم في حال خروج الوضع عن السيطرة.

وأضافت: "نطالب فرنسا بالمساعدة في فرض منطقة حظر جوي في شمال سوريا لمواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة".

كما أكد القياديان في "مجلس سوريا الديمقراطية " أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد ستقوم "بجولات في دول أخرى غير فرنسا لبحث الوضع في المنطقة بعد التطورات الأخيرة".

وشدد المجلس على أن انسحاب القوات الأمريكية من الساحة السورية سيؤثر على الجميع، مشيرا إلى أن التدخل التركي في سوريا سيؤدي لمزيد من سفك الدماء، فضلا عن أنه يعطي مزيدا من حرية التحرك للفصائل المتشددة.

وحذر من إعادة إنتاج تنظيم "داعش" في المنطقة، معبرا عن مخاوفه من تكرار مأساة عفرين، وطالب بـ"اتخاذ موقف أخلاقي تجاه المنطقة" وحمايتها من "التهديد التركي".

ويجتمع وفد "مجلس سوريا الديمقراطية"، اليوم الجمعة، في باريس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث آخر المستجدات في سوريا، وخاصة في شمال البلاد.

المصدر: صفحة مجلس سوريا الديمقراطية في "فيسبوك" + وكالات