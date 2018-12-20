أكراد سوريا يطالبون الولايات المتحدة بحمايتهم من تركيا

عبرت الأحزاب والمنظمات الكردية في شمال سوريا عن مخاوفها إزاء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا في هذا التوقيت، وطالبتها هي والتحالف الدولي ضد "داعش" بحماية شرق الفرات.

وعبرت الأحزاب والمنظمات الكردية ، في رسالة وجهتها إلى ممثلي التحالف الدولي في سوريا اليوم الخميس، عن شكرها للتحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة على "الدعم الذي قدمه لقوات سوريا الديمقراطية في محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي".

وأكدت أن الأخطار بدأت أن تحدق بالمناطق الكردية في شمال وشمال شرق سوريا من عدة جبهات "آخرها التهديدات التركية بإعلان الحرب على مناطق الأكراد".

وأشارت الرسالة إلى أن الحملة العسكرية التركية المحتملة في شرق الفرات ستضر بـ"الانتصارات الكبيرة التي حققتها الفصائل الكردية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في المنطقة "ليس فقط على الصعيد العسكري بل في كافة المجالات الأخرى من خلال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وشددت الأحزاب الكردية على أن هذا المشروع كان الحاضنة "لجميع المكونات وأسس للعدالة والمساواة بين مختلف القوميات والأديان وأرسى الأسس المتينة في قبول التعددية الموجودة والتي هي الأساس لأي حل سوري مستقبلي".

وحذرت من خطورة العملية التركية التي "ستجلب الويلات للمنطقة وسيتضرر منها ليس فقط الأكراد بل عموم المكونات الأخرى من السريان والآشوريين والعرب والتركمان والإيزيديين".

ووجهت لحكومات الدول المشاركة في التحالف الدولي المطالب التالية:

- الاستمرار في تقديم المساعدة للمنطقة لضمان الأمن والاستقرار نظرا إلى أن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد،

- ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه التهديدات وما يطمح إليه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ومنعه من تنفيذ مخططه وقيام التحالف بحماية شرق الفرات،

- ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا ويؤسس لشراكة حقيقية بين جميع المكونات، وذلك لمنع عودة الإرهاب إلى المنطقة،

- بعد التعاون العسكري المثمر بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية فإننا نتطلع لدعم حكوماتكم لمشاركة ممثلينا في اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها وفي أي محفل معني بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة برعاية أممية ودولية.

ووقعته المنظمات التالية على بيان بهذا الشأن: التحالف الوطني الكردي في سوريا، حزب الاتحاد السرياني في سوريا، الهيئة الوطنية العربية، حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD، هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغير الديمقراطي، حزب الخضر الكردستاني، الحزب الشيوعي الكردستاني، حزب الديمقراطي الكردي السوري- البارتي، حزب المحافظين، الحزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني، حزب التغير الديمقراطي الكردستاني، حزب السلام الديمقراطي، اتحاد الشغيلة الكردستاني، حزب التجمع الوطني الكردستاني، حركة التجديد الكردستاني، تيار المستقبل الكردستاني، الحزب اليساري الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب الآشوري الديمقراطي.

المصدر: RT