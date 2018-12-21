مجلس سوريا الديمقراطية يفكّر بالانسحاب من دير الزور

أكد مجلس سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة، أن قواته قد تضطر للانسحاب من دير الزور إذا شنت تركيا عملية عسكرية شمال سوريا.

ونقلت شبكة روداو عن ممثلي المجلس قولهم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم: "مواجهة الإرهاب شمالي سوريا ستكون صعبة، وسنضطر للانسحاب من دير الزور إذا شنت تركيا عملية عسكرية لأن ذلك سيعطي حرية أكبر للفصائل المتشددة هناك".

ويأتي هذا التصريح على خلفية إعلان واشنطن حليفة الأكراد الرئيسة على مدى السنوات الأخيرة، عن بدء سحب قواتها من سوريا، الذي تزامن مع شن "داعش" هجوما على واسعا مواقع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة هجين شرقي دير الزور.

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وحول دخول البيشمركة إلى مناطق سيطرة "قسد" في سوريا، نفت إلهام أحمد القيادية في مجلس سوريا الديمقراطية حرص الأكراد على ذلك، إلا أنها لم تستبعد اللجوء إلى هذا الخيار كحل مؤقت.

وقالت: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، الدولة التركية تنظر لكل كردي على أنه إرهابي، لذلك نرى أن إدخال البيشمركة ليس حلا دائما بل قد يكون مؤقتا".

المصدر: روداو