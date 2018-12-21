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موسكو: سنراقب عن كثب كيفية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو: سنراقب عن كثب كيفية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
Sputnik
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أشار الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى أن روسيا ستراقب عن كثب كيف ستطبق واشنطن قرار سحب قواتها من سوريا.

وأضاف: "لست مستعدا لوضع خطط افتراضية لاحتمالات هذا الانسحاب، لأننا تعهدنا مع الأتراك وحتى مع الأمريكيين أنفسهم، باحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

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وذكّر بوغدانوف بأن الوجود الأمريكي في سوريا لا يتمتع بأي صفة شرعية.

المصدر: انترفاكس

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