موسكو: سنراقب عن كثب كيفية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أشار الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى أن روسيا ستراقب عن كثب كيف ستطبق واشنطن قرار سحب قواتها من سوريا.

وأضاف: "لست مستعدا لوضع خطط افتراضية لاحتمالات هذا الانسحاب، لأننا تعهدنا مع الأتراك وحتى مع الأمريكيين أنفسهم، باحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

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وذكّر بوغدانوف بأن الوجود الأمريكي في سوريا لا يتمتع بأي صفة شرعية.

المصدر: انترفاكس