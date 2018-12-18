اجتماع روسي أمريكي بخصوص التسوية في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان التسوية السورية ومحاربة الإرهاب في هذه البلاد.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية أن الاجتماع تركز على المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، حيث شدد بوغدانوف على أهمية الجهود المبذولة من قبل الدول الضامنة لمفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بغية خفض التوتر على الأرض والإسهام في دفع العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابع البيان أن نائب وزير الخارجية الروسية أكد استعداد موسكو للتعاون مع الولايات المتحدة في سبيل القضاء على "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما، مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما بحث بوغدانوف وهانتسمان، حسب البيان، تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا، بما في ذلك ضرورة توحيد الجهود من أجل تنفيذ الخطط الأممية الخاصة بتسوية الأزمتين في هاتين الدولتين بأقرب وقت ممكن.

كما تناول الاجتماع القضايا الملحة في القارة الإفريقية، بما فيها مستجدات الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل والصحراء.

المصدر: RT