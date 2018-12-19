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تونس تعلن تفكيك خلية مسلحة كانت تخطط لاستهداف دوريات ومقرات أمنية

أخبار العالم العربي

تونس تعلن تفكيك خلية مسلحة كانت تخطط لاستهداف دوريات ومقرات أمنية
Reuters
عناصر من الشرطة التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الأربعاء، عن توقيف عناصر جماعة مسلحة تطلق على نفسها "كتيبة الجهاد والتوحيد" كانت تحضر لهجمات.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "وحدة مكافحة الإرهاب بولاية سيدي بوزيد تمكنت من الكشف عن التنظيم وتوقيف أغلب عناصره وإحباط مخططات من بينها استهدف دوريات ومقرات أمنية في الجهة".

وأضافت الداخلية أنه تنظيم مهيكل ومقسم الأدوار بايع زعيم تنظيم متشدد في الخارج.

وضبطت قوات الأمن خلال عمليات التفتيش حزاما ناسفا وقتبلة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر.

وتأتي العملية بعد أيام من تنفيذ عناصر مسلحة لهجوم على فرع بنكي بجهة القصرين غرب البلاد وسطت على مبالغ مالية ومن ثم داهمت منزلا في المنطقة وقتلت مدنيا.

المصدر: وكالات

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