واشنطن تعول على تعاون الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها

أعرب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن رغبة واشنطن في أن تتعاون الحكومة اللبنانية الجديدة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح كلا البلدين.

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وفي حديث لـ"رويترز" قال مسؤول في الوزارة أن الولايات المتحدة تعول على أن تعمل الحكومة اللبنانية المتوقع تشكيلها في غضون أيام، على بناء "لبنان مستقر وآمن يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ويعمل مع الولايات المتحدة في مجالات ذات مصالح مشتركة".

ورجح سياسيون، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل في لبنان،خلال أيام قليلة، حكومة وحدة وطنية جديدة، تطوي صفحة أزمة سياسية دامت أكثر من سبعة أشهر وانعكست سلبا على حالة البلاد الاقتصادية.

ويتوقع أن يحصل "حزب الله"، وللمرة الأولى، على ثلاثة حقائب وزارية بدلا من اثنتين، بما فيها حقيبة الصحة.

المصدر: رويترز