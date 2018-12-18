لبنان.. الرياح مواتية لتشكيل حكومة جديدة على عتبة عيد الميلاد

رجح وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بحلول عيد الميلاد.

وقال خليل لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء: "أصبحنا في المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد، ما قد يترك آثارا إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفسح المجال للبدء بمعالجات هذا الملف".

من جهته، اعتبر النائب عبد الرحيم مراد، عقب اجتماع مع مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، الذي التوسط لحل مسألة تمثيل السنة في الحكومة الجديدة، أن جميع المشاكل قد تم حلها، قائلا: "حلت كل العقد وسيكون لنا من يمثلنا في الحكومة وسيسمع اللبنانيون الخبر اليقين خلال اليومين المقبلين".

من جانبه، أكد إبراهيم أنه لم يعد يرى عوائق أمام تشكيل الحكومة، مضيفا "إذا بقيت الأجواء إيجابية فأنا أطمئن الجميع بأن الحكومة ستتشكل قريبا".

المصدر: رويترز + الوكالة الوطنية للأنباء