وكالة: الرئيس العراقي قريبا في دمشق

قال مصدر دبلوماسي عراقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، إن الرئيس العراقي برهم صالح سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.

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وقال المصدر الدبلوماسي العراقي "سيقوم الرئيس العراقي بزيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة" ​​.

وأضاف : "هذا كل ما يمكن الكشف عنه الآن".

جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل يوم الأحد 16 ديسمبر نظيره السوداني عمر البشير في مطار دمشق الدولي، في زيارة مفاجئة أُعلن عنها بعد عودة البشير إلى الخرطوم.

المصدر: سبوتنيك