وزير الخارجية التونسي يوضح حقيقة حضور الرئيس الأسد القمة العربية

نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريح لـ"موزاييك إف أم"، الثلاثاء، ما راج حول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور أشغال القمة العربية التي تحتضنها تونس في مارس 2019.

وأوضح الجهيناوي أن تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا ''هم من يقررون وليست تونس من تقرر''.

وتداولت وسائل إعلام الاثنين أنباء مفادها بأن رئيس دولة عربية يستعد لتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل زيارة بلاده.

وقالت الإعلامية التونسية المقيمة بدولة الإمارات، بثينة جبنون، في تديوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها "علمت نقلا عن مصادر موثوقة بالرئاسة السورية، أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، سيوجه قريبا الدعوة للرئيس الأسد لزيارة تونس".

جدير بالذكر أن الجامعة العربية جمّدت عضوية سوريا منذ سنة 2011.

هذا وتحتضن تونس في شهر مارس 2019 الدورة الثلاثين 30 للقمة العربية.

المصدر: "موزاييك إف أم" + فيسبوك