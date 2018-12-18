اعتقال شخص يشتبه بضلوعه في قتل سائحتين بالمغرب

ألقت الشرطة المغربية القبض على رجل يشتبه بضلوعه في قتل سائحتين إحداهما من النرويج والأخرى من الدنمارك تم العثور على جثتيهما‭‭‭‬‬‬ في جبال أطلس وحول عنقيهما آثار جروح بأدوات حادة.

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وذكرت الوزارة اليوم الثلاثاء في بيان لها أنه تم العثور على الجثتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال إفريقيا.

وتوبقال هي مقصد شهير للتزلج والتسلق وتقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش أكبر مقصد سياحي في المغرب.

وتم القبض على الرجل في مراكش فيما تبحث الشرطة عن أشخاص آخرين مشتبه بهم.

المصدر: رويترز