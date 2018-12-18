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مصر تعلن موعد هبوط أول طائرة في مطار "سفنكس" الجديد

أخبار العالم العربي

مصر تعلن موعد هبوط أول طائرة في مطار
Sputnik
طائرة
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أعلنت شركة "مصر للطيران" عن تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من وإلى مطار سفنكس الدولي، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير القادم.

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تعرف على مطار "سفنكس" الدولي المصري الجديد

وصرح وزير الطيران المصري الفريق، يونس المصري، بأن افتتاح هذا المطار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لأنه يصب في تطوير البنية التحتية للمنظومة بشكل عام، حيت تساهم المطارات في مختلف دول العالم بدور جوهري في جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة.

وأكد المصري أن الهدف من تشغيل هذا المطار تخفيف الضغط على مطار القاهرة وخلق مناطق لوجستية والوصول لراغبي السفر في أقرب مكان لهم، ومن المخطط زيادة الرحلات من مصر للطيران والشركات الأخرى في الفترة المقبلة، حيث أنه تم تصميم وتشييد المطار وفقا لأعلى المواصفات ومستويات الخدمة في المطارات العالمية.   

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية "مصر للطيران" الرحلات من مطار "سفنكس" إلى كل من مطار الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وبالعكس.

المصدر: أخبار اليوم

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