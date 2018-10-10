تعرف على مطار "سفنكس" الدولي المصري الجديد

تستعد مصر لافتتاح وتشغيل مطار سفنكس الدولي الجديد، منتصف أكتوبر الجاري، بعد أن تسلمته الشركة المصرية للمطارات.

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ويهدف المطار المصري الجديد لتخفيف الضغط على مطار القاهرة واستقبال رحلات الشارتر وخدمة سياحة اليوم الواحد، ويقع المطار غربي القاهرة ويتكون من صالة رئيسية وبرج للمراقبة و42 مبنى خدميا.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني 25 ألفا و500 متر مربع، ويتكون من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية للجوازات ومنطقة جمارك وأمن موانئ.

ويحتوي مطار سفنكس على 4 محطات كهرباء فرعية، وقامت الشركة الاستشارية المصرية بإنشائه وتنفيذه بإشراف القوات المسلحة المصرية.

ويستوعب المطار 300 مسافر في الساعة، وتبلغ تكلفة إنشائه 300 مليون جنيه مصري (16.8 مليون دولار).

ويقع بالقرب من المتحف الجديد ومنطقة الأهرامات مما يجعل له تأثير على الحركة السياحية، ويخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى 6 محافظات أخرى منها الفيوم وبني سويف والمنيا.

المصدر: أخبار اليوم