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مطار القاهرة يودع المسافرين بهدايا قبيل إقلاع طائراتهم

أخبار العالم العربي

مطار القاهرة يودع المسافرين بهدايا قبيل إقلاع طائراتهم
Reuters Mohamed Abd El Ghany
مطار القاهرة
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قدم مطار القاهرة الدولي هدايا للمسافرين من جنسيات مختلفة، قبيل إقلاع الطائرات التي يستقلونها في حدث جديد لأول مرة.

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وقامت إدارة التسويق في القطاع التجاري لشركة ميناء القاهرة الجوي بتطبيق الفكرة لأول مرة، حيث تقوم برسم بورتريهات للمسافرين من الجنسيات المختلفة في صالات السفر قبل إقلاع طائراتهم المتجهة إلى عدة دول.

واستعان المطار برسام في صالات السفر؛ لرسم بروتريهات وكلمة "Egypt"، ما يعطي صورة ذهنية جيدة عن المطار، بالإضافة إلي تنشيط حركة السياحة.

المصدر: أخبار اليوم

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