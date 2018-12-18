أمر ملكي جديد أبهج قلوب السعوديين!

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء أمرا ملكيا جديدا.

وأمر الملك سلمان باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي واحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأصدر القرار لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وتلقى السعوديون الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفرح كبير ونشر كثير منهم صورا للملك سلمان.

في غضون ذلك، أعلن وزير الإعلام السعودي أن مجلس الوزراء سيعلن خلال جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019.

المصدر: واس