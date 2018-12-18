وزير الدفاع اليمني يصدر أمرا بإيقاف إطلاق النار في الحديدة

أصدر وزير الدفاع اليمني، محمد المقدشي، أمرا إلى كل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقائد محور الحديدة، بإيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة، اعتبارا منتصف ليل الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع في أمره: "بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتم إيقاف وقف النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى".

وتأتي هذه التوجيهات تنفيذا للاتفاق، الذي وقعه طرفا النزاع في اليمن بعد مفاوضات جرت في السويد، الخميس الماضي، ينص على "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة وموانئها حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 00:00 من فجر الثلاثاء.

RT

ويمثل ميناء الحديدة المعبر الرئيس المستخدم لدخول أغلب إمدادات الغذاء لسكان اليمن، وهي المنطقة التي تركزت فيها المعارك هذا العام، مما أثار مخاوف عالمية من قطع خطوط الإمداد، الأمر الذي قد يؤدي إلى مجاعة و"كارثة إنسانية كبرى".

المصدر: RT + وكالات