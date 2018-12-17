بدء تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية.. وأنباء عن اشتباكات في الميناء

أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمرا لقواتها بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "سبأ" الإخبارية التابعة للحكومة.

وأصدر وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، الفريق الركن محمد المقدشي، توجيهاته إلى كل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور الحديدة، بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اعتبارا من الساعة 00:00 اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزير في بيان إلى أن وقف إطلاق النار يتم بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ويشمل محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، رحبت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة أركان الجيش التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ببدء سريان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وقبل وقت قليل من ذلك، أكد رئيس الوفد المفاوض عن الحوثيين، محمد عبد السلام، توجه القوات التابعة للجماعة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

فيما أفادت وكالة "فرانس برس"، في خبر عاجل، نقلا عن مصدر في قوات موالية للحكومة اليمنية، باستمرار اشتباكات في "ميناء الحديدة"، عقب الإعلان عن دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ.

ووقع طرفا المشاورات اليمنية التي جرت في ضواحي العاصمة السويدية، الخميس الماضي، اتفاقا ينص على "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق".

كما اتفق وفدا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين (الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وبعض مناطق البلاد) على ملفي الأسرى التهدئة في مدينة تعز، دون توصلهما إلى اتفاق حول الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء الدولي.

لكن محافظة الحديدة شهدت، منذ الخميس الماضي، سلسلة من المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق عديدة.

المصدر: وكالات