السيسي يغرد من النمسا

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة النمسا، قائلا: "سعادتي بالغة بزيارة دولة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلا".

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وقال السيسي أمس الاثنين في تغريدة له على موقع "تويتر": "أتقدم بالشكر للمستشار النمساوي على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد في العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا".

ووقع الرئيس المصري والمستشار النمساوي عددا من مذكرات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك عقب جلستي المباحثات الثنائية والموسعة.

وبدأ السيسي يوم الأحد زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، التي تعد أول زيارة لرئيس مصري للنمسا منذ 11 عاما، حيث حرص على تلبية دعوة نظيره الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين، إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى الذي عقد هناك.

سعادتى بالغة بزيارة دولة النمسا التى تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلاً وأتقدم بالشكر للمستشار النمساوى على حُسن الإستقبال وكرم الضيافة وأثق بقدراته كشاب سياسى واعد فى العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 17 décembre 2018

المصدر: RT