السيسي يبحث في النمسا العملية الشاملة في سيناء

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مسائل مكافحة الإرهاب والعملية العسكرية الشاملة بسيناء خلال لقاءات عقدها في النمسا.

وأكد راضي خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك تقدير كبير لدور مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيما في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة "الإرهاب".

ولفت "راضي" إلى أن مصر نجحت وبشكل كبير في ضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية، مضيفا أنه منذ عام 2016 وحتى اليوم لم تكن هناك حالة واحدة للهجرة غير الشرعية، وذلك كان محل "تقدير كبير" من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح "راضي" أن أفريقيا قارة الموارد الطبيعية الغنية والموارد البشرية، ولكن ينقصها الكثير من الجهد والمبادرات لبلورة تلك العوامل الإيجابية لصالح الدول والشعوب، ومصر تسعى لذلك ولديها خطة طموحة ستطرح ملامحها.

المصدر: RT