المغرب.. معتقلو "حراك الريف" ينسحبون من المحاكمة

قرّر معتقلو حراك الريف المتابعون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الانسحاب من المحاكمة التي انطلقت جلساتها الاستئنافية، احتجاجا على استمرار وضعهم داخل القفص الزجاجي.

ورفض المعتقلون في الجلسة التي عقدت مساء الاثنين، استمرار وضعهم داخل القفص الذي يعيق حريتهم بحسبهم، مطالبين بإزالته مقابل مكوثهم بالقاعة ومواصلة أطوار المحاكمة.

وقال قائد ما يسمى "حراك الريف" المدان بعشرين عاما سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية ناصر الزفزافي مخاطبا، حسن الطلفي رئيس الجلسة: "قررنا مغادرة القاعة إلى حين رفع القفص غير الشفاف لأننا معتقلو رأي، ولسنا مجرمين".

وفِي الوقت الذي قرر فيه رئيس الهيئة إنذار المتهمين بواسطة القوة العمومية، التمس دفاع نشطاء الريف النقيب عبد الرحيم الجامعي، تأجيل الجلسة لمنحهم مهلة للبحث عن طرق لمعالجة الأمر، مشيرا إلى أن غيابهم مشروع وقانوني.

من جهتها، أكدت النيابة العامة أن "المحكمة ليست رهينة لأحد ولمزاجية أحد ولا يمكن أن يعلقوا حضورهم للمحاكمة مقابل إزالة القفص".

وأشارت النيابة إلى أن شروط المحاكمة العادلة محترمة في الجلسة، مؤكدة أنه تم السماح للمعتقلين بالتواصل مع دفاعهم.

وأضاف أن المحكمة سبق لها إصدار قرار بخصوص القفص.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي