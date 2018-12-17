مصر تطور سلاحا صاروخيا جديدا (فيديو)

تمكن المطورون المصريون من تحديث سلاح صاروخي جديد، وفقا لنظام الإطلاق المتعدد، يحمل اسم "صقر" على قاعدة عربة Sadko الروسية من طراز GAZ -3308.

وأكدت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أن المطورين المصريين تأثروا بالتجربة السورية، حيث يقوم الجيش السوري بتركيب أنواع مختلفة من أسلحة المدفعية على قواعد العربات، وأثبتت هذه الطريقة جودتها في القتال مع الجماعات الإرهابية.

ووفقا للصحيفة لا يمكن معرفة مدى تأثير التجربة السورية على المطورين المصريين، ولكنهم اتبعوا نفس المسار، حيث قاموا بتسليح العربة بنظام قاذفات صواريخ 122 ملم، حيث ظهرت للمرة الأولى في معرض "إيديكس-2018" الذي نظم في الآونة الأخيرة بمصر.

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وقام المهندسون المصريون بتركيب 4 أنابيب (سبطانات) لإطلاق الصواريخ على قاعدة العربة، التي من المفترض أن تبدأ الخدمة القتالية في الوحدات البرمائية وغيرها من الوحدات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة المصرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا