مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية: سياستنا تقوم على مبدأ "البقاء ليس للأقوى بل للأذكى"

أكد مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، أن سياسة روسيا تقوم على مبدأ "البقاء ليس للأقوى بل للأذكى"، وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيرات والمستجدات.

وأوضح كورتونوف، في كلمة ألقاها في "منتدى الدوحة 18"، أن الدور الروسي في الشرق الأوسط، يمثل عامل استقرار، على عكس الدور الأمريكي، الذي هو عامل عدم استقرار نظرا لأنه شديد الدعم لإسرائيل.

وأضاف كورتونوف أن لروسيا، من خلال تدخلها في الأزمة السورية، 4 أهداف، أولها إعادة سيطرة الحكومة على دمشق ومحيطها، والثاني إعادة إعمار سوريا، والهدف الثالث هو عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن، أما الرابع تنظيف المناطق من الإرهابيين.

كما كشف كورتونوف عن سعي روسيا للتوصل إلى اتفاق مع تركيا لتغيير موقف أنقرة من الأكراد.

وفي نفس السياق قال الباحث الأمريكي، بول ساندرز، إن السياسة الروسية في العالم تختلف من منطقة إلى أخرى، كما أن هناك تقييمات متباينة لمدى قوة روسيا، مضيفا أنه في الوقت، الذي تسعى فيه موسكو لأن يكون لها دور في الشرق الأوسط، تعمل واشنطن على منع ذلك.

المصدر: RT