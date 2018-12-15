نعومكين من الدوحة: الشرق الأوسط له مكانة خاصة في سياسة روسيا الخارجية

قال المستشرق والأكاديمي الروسي فيتالي نعومكين، إن روسيا باتت تولي أهمية بالغة في سياستها الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط، التي زادت أهميتها بالنسبة للسياسة الروسية.

وقال الأكاديمي الروسي في حوار مع قناة "RT"، على هامش "منتدى الدوحة 18" المنعقد بالعاصمة القطرية، إن أهمية الشرق الأوسط في السياسة الروسية زادت بعد أن تراجعت أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أن نادي فالداي هو شريك جديد ومهم من روسيا يشارك في منتدى الدوحة.

كما تطرق نعومكين إلى الوجود الروسي في منطقة الشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية في سوريا، مشيرا إلى أنها الأولى من نوعها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن روسيا أنشأت قاعدتين عسكريتين في هذا البلد.

وأوضح أن الوجود الروسي ليس عسكريا فقط، بل كذلك له أبعاد سياسية وإنسانية وثقافية، مؤكدا أن موسكو تطور علاقاتها مع كل الدول وتوسع نطاق مساعداتها الإنسانية.

المصدر: RT