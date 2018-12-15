تشاووش أوغلو: الأزمة الخليجية مصطنعة ونرفض أي عقوبات

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مقاطعة دولة قطر من قبل جيرانها بأنها أزمة مصطنعة، مشددا على رفض أنقرة لأي إجراءات عقابية بحق الدوحة.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الدورة الـ18 من منتدى الدوحة: "هذه أزمة مصطنعة ولا يمكن قبول العقوبات.. فمهما كان الخلاف، نرفض كافة أشكال العقوبات، ونأمل في أن تُحل هذه المشاكل في أقرب وقت ممكن".

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وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن دولة قطر باتت تكتفي ذاتيا عبر تنويع اقتصادها، وتابع: "أحيانا تكون تجربة سيئة أفضل من نصيحة، فقطر دولة فاعلة على الصعيد العالمي واقتصادها ينمو وتزداد قوة".

ولفت تشاووش أوغلو إلى دور منتدى الدوحة كأحد أهم المنتديات على مستوى العالم، مؤكدا أن مشاركة دولية واسعة فيها تعكس الصداقة الكبيرة التي يتمتع بها.

إلى ذلك، تطرق وزير الخارجية التركي إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، مشددا على أن أنقرة لن تتخلى عن متابعة القضية حتى النهاية.

وأكد الوزير أن تركيا لا تملك معلومات حول نتائج التحقيق الذي يجريه الجانب السعودي في القضية، مشيرا إلى ضرورة أن يتسم هذا التحقيق بالشفافية والمصداقية.

المصدر: الأناضول