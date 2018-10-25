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كازاخستان ترجّح انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا أوآخر نوفمبر

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كازاخستان ترجّح انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا أوآخر نوفمبر
Sputnik Salamat Ayazbay
أستانا- صورة أرشيفية
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أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أن الجولة القادمة من اجتماعات أستانا حول سوريا قد تنعقد أوآخر نوفمبر، أو مطلع ديسمبر القادمين في عاصمة بلاده.

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وقال عبد الرحمنوف للصحفيين: "حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من محادثات التسوية السورية في أستانا. وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة".

واستطرد قائلا: "وفقا للمعلومات الأولية، فإن المباحثات قد تنعقد نهاية نوفمبر، أو بداية ديسمبر".

المصدر: نوفوستي

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