لافروف يشيد بفعالية التعاون بين ثلاثية "أستانا"

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن ارتياح موسكو لنتائج التعاون بين الدول الثلاث الضامنة لـ"مسيرة أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، وفق ما أوردت الخارجية الروسية.

إقرأ المزيد

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن لافروف استقبل، اليوم الأربعاء، كلا من كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، اللذين شاركا في مشاورات رفيعة المستوى حول سوريا ضمن "صيغة أستانا".

وأعرب لافروف، وفقا للبيان، عن ارتياحه لفعالية التعاون بين الدول الضامنة الثلاث، مشيرا إلى أنها سمحت "بتخفيض العنف على الأرض بشكل ملحوظ، وتكبيد الإرهابيين هزيمة ساحقة، وتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

كما كشف البيان أنه تمت الإشارة، أثناء اللقاء، إلى أهمية إتمام العمل على تنسيق تشكيلة للّجنة الدستورية مقبولة لدى كافة الأطراف السورية، في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسمح بإطلاق عمل اللجنة في وقت قريب، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية وقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

كما أكدت الأطراف تمسكها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تأكيدها على وجود فهم مشترك لدى الدول الثلاث "لضرورة أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبلهم في إطار عملية سياسية يقودونها وينفذونها".

المصدر: نوفوستي