اتفاق روسي تركي إيراني لتسريع العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية

اتفقت روسيا وتركيا وإيران على تسريع العمل على تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الدول الثلاث الضامنة لـ"مسيرة أستانا" أجرت مشاورات في موسكو، في 23 أكتوبر، بمشاركة كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ونظيره التركي، سادات أونال، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري.

وأورد البيان أن الأطراف بحثت تطورات الأوضاع السورية "على الأرض" بصورة مفصلة، إلى جانب بحثها مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عمله، وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين اتفقوا على "تسريع وتيرة العمل تشكيل اللجنة الدستورية، بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وفي التنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية