مصر تتدخل بعد الاعتداء الإسرائيلي على رهبان في القدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، سراح الراهب مكاريوس، الذي أوقفته في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال وقفة دعت لها بطريركية الأقباط الأرثوذكس، في ساحة الكنيسة بفلسطين.

واحتجزت إسرائيل الراهب بعدما احتج على رفض إسرائيل السماح لهم بإجراء أعمال ترميم في الدير القبطي الملاصق للكنيسة، والتي تم خلالها الاعتداء على عدد من الرهبان.

وقال الأنبا أنطونيوس مطران القدس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن دير "السلطان" مملوك لمصر وللأقباط الأرثوذكس منذ القرن السابع الميلادي، وأنه تم تأكيد الملكية في القرن الـ12.

إقرأ المزيد

وأوضح أن الوقفة جاءت اعتراضا على رغبة السلطات الإسرائيلية بترميم الدير دون الرجوع إلى الكنيسة أو مشاركتها بهذه الأعمال رغم ملكيتها وصدور قرارات من 5 قضاة بأحقية الكنيسة في الملكية التي استحوذت عليها إسرائيل عام 1970 بسبب أوضاع سياسية، ولا تنفذ الأحكام للآن.

وتابع: "القوات الإسرائيلية تعاملت بعنف بدني مع الآباء الرهبان المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، وتم التواصل مع السفارة المصرية ومع بابا الأقباط، تواضروس الثاني؛ للوقوف على آخر المستجدات".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدبلوماسية المصرية تتابع الموقف أولا بأول.

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، عن إصابة 3 رهبان مصريين بعد تعرضهم للاعتداء من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى احتجاز 5 رهبان آخرين لأكثر من 8 ساعات، وسحل الراهب مكاريوس الأورشليمي أثناء تلك الوقفة الاحتجاجية.

وتدخلت مصر في الإفراج عن الراهب، حيث أعلنت الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، استنكارها الاعتداء الإسرائيلي على آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان بالقدس، مؤكدة نجاحها في الإفراج عن الراهب المحتجز.

المصدر: RT