بالفيديو والصور.. القوات الإسرائيلية تعتدي على الرهبان الأقباط في ساحة كنيسة القيامة

اعتدت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على الرهبان واعتقلت أحدهم خلال قمع وقفة نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، في ساحة كنيسة القيامة، حسبما أفادت مراسلتنا في القدس.

وجاءت الوقفة التي نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس، احتجاجا على رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الكنيسة القبطية أعمال ترميم داخل دير السلطان القبطي، حيث تنفذ الحكومة الإسرائيلية أعمال الترميم داخل الدير لصالح المسيحيين الأحباش، دون موافقة الكنيسة القبطية.

وكان الرهبان الأقباط قد نظموا وقفة احتجاجية ضد أعمال الترميم وحاولوا منعها، إلا أن عمال الترميم، تمكنوا من الدخول وسط هتافات الاحتجاج.

المصدر: RT