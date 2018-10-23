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ولي العهد السعودي يلتقي رئيس صندوق الاستثمارات الروسي

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ولي العهد السعودي يلتقي رئيس صندوق الاستثمارات الروسي
@spagov
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف
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التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، برئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين في الشأن الاستثماري، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.

وكشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، الثلاثاء، عن القطاعات التي تتطلع الشركات الروسية للاستثمار فيها في السعودية، وعلى رأسها الطاقة.

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وقال في حوار خاص لـ RT إن إحدى شركاتنا الرائدة في صناعة البتروكيماويات أبدت استعدادها لبناء مصنع كبير للمطاط في المملكة بالتعاون مع شركتي الطاقة السعودية "أرامكو" والفرنسية "توتال"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

والاثنين، كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن استثمارات جديدة مع السعودية تصل قيمتها إلى مليار دولار يتم التحضير للإعلان عنها في عشرة قطاعات اقتصادية.

وصرح دميتريف في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية على هامش مشاركته في المؤتمر الاستثماري في السعودية، إن موسكو والرياض تدرسان حاليا أكثر من 10 مشاريع مشتركة جديدة تتركز في خدمات حقول النفط، والمصافي، والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار.

المصدر: واس

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