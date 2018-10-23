استثمار سعودي ضخم في مشروع غاز بروسيا

أفاد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، بأن السعودية مستعدة لضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار في مشروع للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي بروسيا.

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وجاء تصريح دميتريف على هامش مشاركته في مؤتمر استثماري دولي منعقد حاليا في العاصمة الرياض، وقال المسؤول الروسي إن الرياض مستعدة للاستثمار في مشروع "أركتيكا للغاز الطبيعي المسال -2"، الذي تقوم به شركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا.

وتقدر قيمة المشروع، بحسب ليونيد ميخيلسون رئيس شركة "نوفاتيك"، بنحو 25.5 مليار دولار، والمشروع عبارة عن المصنع الثاني لـ"نوفاتيك"، الذي ستطلقه في حقول غاز شبه جزيرة غيدانسكوي شمالي سهل سيبيريا الغربية سنة 2023، بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

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وكانت "نوفاتيك" و"توتال" قد أبرمتا اتفاقية في مايو الماضي تشتري بموجبها الشركة الفرنسية حصة نسبتها 10% في المشروع، مع إمكانية زيادة حصتها إلى 15%.

وتوقع ميخيلسون استكمال الاتفاقية مع "توتال"، التي تملك نحو 20% من "نوفاتيك"، في الربع الأول من 2019، مشيرا إلى أن "نوفاتيك" تخطط للاحتفاظ بحصة لا تقل عن 60% في المشروع.

المصدر: وكالات