العاهل الأردني في زيارة عمل إلى السعودية

غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المملكة في زيارة عمل إلى السعودية يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني سيحضر جانبا من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم الثلاثاء.

وأعلن الديوان عن تأدية الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك خلال فترة زيارته إلى الرياض.

وتنظم السعودية منتدى الاستثمار في إطار جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل.

المصدر: وكالات