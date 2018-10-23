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العاهل الأردني في زيارة عمل إلى السعودية

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني في زيارة عمل إلى السعوديةالملك عبدالله الثاني والملك سلمان بن عبد العزيز
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غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المملكة في زيارة عمل إلى السعودية يبحث خلالها قضايا إقليمية ودولية مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني سيحضر جانبا من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم الثلاثاء.

وأعلن الديوان عن تأدية الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك خلال فترة زيارته إلى الرياض.

وتنظم السعودية منتدى الاستثمار في إطار جدول أعمال غني يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل.

المصدر: وكالات

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